Caro Salvini | non è inciucio | è politica

Eravamo in pena, possibile che nessuno abbia ancora pronunciato l'insana parola? Ci aspettavamo lo avrebbe fatto Marco Travaglio, che così intitolò un suo alato libro, l'ha fatto invece Matteo Salvini: "inciucio"! Ecco, ora siamo a posto. Il presunto leader di una presunta alleanza accusa l'alleato di intelligenza col nemico. Perché è questo che Matteo Salvini intende per inciucio. Silvio Berlusconi starebbe "inciuciando" con il Governo perché si è detto disponibile a votare lo scostamento di bilancio (come già due volte è stato fatto sia da Forza Italia sia dalla Lega) purché quelle risorse siano impiegate per sostenere le partite Iva e far crescere l'economia. Era un inciucio quello che spinse Dc e Pci a collaborare per la ricostruzione nel dopoguerra?

Salvini ‘minaccia’ Galli sul Covid: “Ora divento una bestia”

Matteo Salvini ha avuto un’accesa discussione con il noto infettivologo ... c’è chi attenziona questo specifico periodo dell’anno, da sempre caro per gioia e tradizione alle famiglie italiane e di ...

