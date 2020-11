Assassin's Creed Valhalla PS5 vs Xbox Series X: chi tiene meglio i 60fps? - articolo (Di giovedì 19 novembre 2020) Per molti, questo è il confronto next-gen più importante per quanto riguarda i multipiattaforma. L'ultimo Assassin's Creed, infatti, è un gioco corposo, costruito con le nuove macchine Sony e Microsoft bene in mente (pur senza tradire la sua natura di prodotto cross-gen), ed è anche la prima volta che la serie Ubisoft punta ai 60fps su console, almeno su PlayStation 5 e Xbox Series X (con risultati altalenanti). Ubisoft Montreal mira a offrire due versioni identiche sulle ammiraglie, ma ce la farà? Vi anticipiamo subito che non sempre il bersaglio è centrato. Se è vero che il motore Anvil Next è stato riveduto, la sensazione è che il balzo sul fronte estetico sia più che altro dovuto alla direzione artistica. Certo, il motore mette la sua potenza di rendering a disposizione degli artisti soprattutto ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 19 novembre 2020) Per molti, questo è il confronto next-gen più importante per quanto riguarda i multipiattaforma. L'ultimo's, infatti, è un gioco corposo, costruito con le nuove macchine Sony e Microsoft bene in mente (pur senza tradire la sua natura di prodotto cross-gen), ed è anche la prima volta che la serie Ubisoft punta aisu console, almeno su PlayStation 5 eX (con risultati altalenanti). Ubisoft Montreal mira a offrire due versioni identiche sulle ammiraglie, ma ce la farà? Vi anticipiamo subito che non sempre il bersaglio è centrato. Se è vero che il motore Anvil Next è stato riveduto, la sensazione è che il balzo sul fronte estetico sia più che altro dovuto alla direzione artistica. Certo, il motore mette la sua potenza di rendering a disposizione degli artisti soprattutto ...

