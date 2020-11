Tutti i calciatori di Serie A positivi al Coronavirus (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'emergenza Coronavirus colpisce forte la Serie A e preoccupa perché il calendario, molto compresso, non lascia grande spazio ai recuperi. Ecco la fotografia, aggiornata quotidianamente, della situazione dei contagiati dal Covid-19 squadra per squadra. Per omogeneità si prendono in considerazione solo i tesserati calciatori e non gli altri componenti del gruppo squadra e degli staff: ATALANTA (1) Ruslan Malinovsyi CROTONE (1) Salvatore Molina FIORENTINA (1) Josè Callejon GENOA (1) Cristian Zapata INTER (3) Daniele Padelli, Marcelo Brozovic e Alksandar Kolarov LAZIO (3) Ciro Immobile, Thomas Strakosha e Sergej Milinkovic Savic ROMA (6) Pietro Boer, Lorenzo Pellegrini, Edin Dzeko, Davide Santon, Federico Fazio e Marash Kumbulla VERONA (1) Darko Lazovic Leggi su panorama (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'emergenzacolpisce forte laA e preoccupa perché il calendario, molto compresso, non lascia grande spazio ai recuperi. Ecco la fotografia, aggiornata quotidianamente, della situazione dei contagiati dal Covid-19 squadra per squadra. Per omogeneità si prendono in considerazione solo i tesseratie non gli altri componenti del gruppo squadra e degli staff: ATALANTA (1) Ruslan Malinovsyi CROTONE (1) Salvatore Molina FIORENTINA (1) Josè Callejon GENOA (1) Cristian Zapata INTER (3) Daniele Padelli, Marcelo Brozovic e Alksandar Kolarov LAZIO (3) Ciro Immobile, Thomas Strakosha e Sergej Milinkovic Savic ROMA (6) Pietro Boer, Lorenzo Pellegrini, Edin Dzeko, Davide Santon, Federico Fazio e Marash Kumbulla VERONA (1) Darko Lazovic

kiingg____ : Tutti sapevano che sarebbe stata una follia lasciar andare i calciatori in giro per il mondo per 10gg, eppure nessu… - lelouchwasright : @Ryos_27 Impossibile, calciatori e dirigenti si prendono tutti troppo sul serio e i giornalisti non hanno le palle - CurvaStone21km : Se la mattina nn parlate di #immobile eh ,nn iniziate bene la giornata E MO' AVETE ROTTO IL CAZZO PERO'.... passi l… - conte_negroni : Una trasmissione che prendeva per il culo tutti, senza se e senza ma, j**e compresa. Ora ci sono brutte copie tipo… - sobrightstimes : detto da persone che stanno sotto a calciatori che poi cambiano squadra. siamo tutti sulla stessa barca, chi in un… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti calciatori Cina, nuovi tagli agli stipendi dei calciatori: “Il campionato così non funziona” Sport Fanpage Gli ultimi due mesi dell’Italia Under 21 meritano una serie TV

Infortuni, infezioni da Covid e continui imprevisti non hanno fermato Nicolato e la sua Nazionale Under 21, che è riuscita a strappare un biglietto ...

Calcagno: "Il Salary Cap non è la soluzione"

Da numero 1 del sindacato, Calcagno difende i calciatori e ne elogia i comportamenti in questi mesi difficili. "Durante il lockdown tutti i calciatori hanno fatto la loro parte. Non c'e' un atleta che ...

Infortuni, infezioni da Covid e continui imprevisti non hanno fermato Nicolato e la sua Nazionale Under 21, che è riuscita a strappare un biglietto ...Da numero 1 del sindacato, Calcagno difende i calciatori e ne elogia i comportamenti in questi mesi difficili. "Durante il lockdown tutti i calciatori hanno fatto la loro parte. Non c'e' un atleta che ...