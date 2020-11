Siamo al numero 4 dei ban su Twitch di XQc (Di mercoledì 18 novembre 2020) A quanto pare abbiamo raggiunto la quota 4 dei ban di Twitch per lo streamer XQc, ex professionista nella scena Esport della Overwatch League. Trattandosi del quarto ban, questa volta il periodo potrebbe essere più lungo del previsto. In un Tweet, Twitch Rivals ha dichiarato che XQc riceve una sospensione temporanea del suo account per le sue azioni durante il GlitchCon mentre “snippava” altri streamer durante un torneo per soldi, in particolare il team DrLupo. Shroud, che faceva parte della squadra di DrLupo con Tyler1, ha sollevato il punto che a causa del torneo che vantava un premio in denaro, xQc aveva infranto i termini di servizio e poteva essere potenziale bandito per le sue azioni. Ha anche ricevuto un divieto di sei mesi dagli eventi di Twitch Rivals e perderà le sue vincite daGlitchCon. Detto fatto. Al GlitchCon le nostre ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 18 novembre 2020) A quanto pare abbiamo raggiunto la quota 4 dei ban diper lo streamer XQc, ex professionista nella scena Esport della Overwatch League. Trattandosi del quarto ban, questa volta il periodo potrebbe essere più lungo del previsto. In un Tweet,Rivals ha dichiarato che XQc riceve una sospensione temporanea del suo account per le sue azioni durante il GlitchCon mentre “snippava” altri streamer durante un torneo per soldi, in particolare il team DrLupo. Shroud, che faceva parte della squadra di DrLupo con Tyler1, ha sollevato il punto che a causa del torneo che vantava un premio in denaro, xQc aveva infranto i termini di servizio e poteva essere potenziale bandito per le sue azioni. Ha anche ricevuto un divieto di sei mesi dagli eventi diRivals e perderà le sue vincite daGlitchCon. Detto fatto. Al GlitchCon le nostre ...

