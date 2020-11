Riaccendiamo i Fuochi | Trattoria Emanuela di Milano streaming

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Mercoledì 18 novembre 2020 è andata in onda la quarta puntata della prima stagione di, programma trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,30 e presentato dal ristoratore romano Francesco Panella già noto per il format Little Big Italy. La formula ricorda Cucine da Incubo e Spie al Ristorante e vede lo chef intervenire su attività in crisi con l’aiuto di un infiltrato. Qui trovate orari e scheda del programma. La seconda puntata vede protagonista ladi, un locale teoricamente specializzato in cucina pugliese della quale però non è rimasta alcuna traccia. E infatti questo sarà il primo obiettivo dichiarato di Panella: ridargli un’identità. L’infiltrato è Andrea ...