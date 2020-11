PAC-MAN Mega Tunnel Battle: da oggi disponibile su Google Stadia (Di mercoledì 18 novembre 2020) È finalmente disponibile PAC-MAN Mega Tunnel Battle su Google Stadia, la prima Battle royale in assoluto del ghiotto mangia palline Inizialmente è sembrata una idea folle quella di Tetris 99, cioè una Battle royale fatta con i famosi blocchi da incastrare. Tuttavia il successo che ha ricevuto è stato veramente travolgente, tanto da diventare il punto di riferimento di Nintendo per la maggior parte di sfide e concorsi sui propri franchise. Quindi di fronte a PAC-MAN Mega Tunnel Battle esclusiva Google Stadia, non ci troverete esageratamente stupiti nel caso diventi il nuovo tormentone con le radici profonde nel passato. Google Stadia ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 18 novembre 2020) È finalmentePAC-MANsu, la primaroyale in assoluto del ghiotto mangia palline Inizialmente è sembrata una idea folle quella di Tetris 99, cioè unaroyale fatta con i famosi blocchi da incastrare. Tuttavia il successo che ha ricevuto è stato veramente travolgente, tanto da diventare il punto di riferimento di Nintendo per la maggior parte di sfide e concorsi sui propri franchise. Quindi di fronte a PAC-MANesclusiva, non ci troverete esageratamente stupiti nel caso diventi il nuovo tormentone con le radici profonde nel passato....

