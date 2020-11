Ecco perché Alessio Sakara conduce Tu Si Que Vales (Di mercoledì 18 novembre 2020) In Tu Si Que Vales, proprio come in tutti i talent show che hanno una giuria di peso (sto parlando di X Factor, ma anche di The Voice Of Italy o Italia’s Got Talent), il ruolo del conduttore è marginale e gran spazio (ed importanza) si dà proprio ai giurati. Tuttavia da ben quattro edizioni a questa parte la conduzione di Tu Si Que Vales (da sempre affidata a Belen Rodriguez che è stata prima in coppia con Francesco Sole e successivamente con Simone Rugiati) si è triplicata e sono stati chiamati ad affiancare l’argentina due sportivi: il rugbista Martin Castrogiovanni e l’atleta di arti marziali Alessio Sakara. Due sportivi che in passato hanno partecipato a reality Rai (il primo ha fatto Ballando con le Stelle, il secondo Pechino Express) e che hanno debuttato alla ... Leggi su biccy (Di mercoledì 18 novembre 2020) In Tu Si Que, proprio come in tutti i talent show che hanno una giuria di peso (sto parlando di X Factor, ma anche di The Voice Of Italy o Italia’s Got Talent), il ruolo del conduttore è marginale e gran spazio (ed importanza) si dà proprio ai giurati. Tuttavia da ben quattro edizioni a questa parte la conduzione di Tu Si Que(da sempre affidata a Belen Rodriguez che è stata prima in coppia con Francesco Sole e successivamente con Simone Rugiati) si è triplicata e sono stati chiamati ad affiancare l’argentina due sportivi: il rugbista Martin Castrogiovanni e l’atleta di arti marziali. Due sportivi che in passato hanno partecipato a reality Rai (il primo ha fatto Ballando con le Stelle, il secondo Pechino Express) e che hanno debuttato alla ...

