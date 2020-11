Devastante lutto a Masterchef | morto concorrente

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Una tragica notizia ha colpito il famoso cooking show nella sua versione britannica. Ben Watkins, giovane aspirante diJunior, ha perso la sua battaglia contro una forma rara di cancro ed èa soli 14 anni. Un ragazzo incredibile, un eroe, così lo ricorda la sua famiglia: "Ben, la tua vita sembra quella di un personaggio dei fumetti Marvel". Ben aveva già perso i suoi genitori nel 2017, a soli 11 anni, e da mesi lottava contro la malattia. "I suoi polmoni non gli davano più l'aria di cui aveva bisogno. E' stato", ha confessato in lacrime lo zio Anthony Edwards, al Chicago Tribune. Nonostante tutto non si era mai separato dai suoi amati fumetti, che leggeva anche durante i ricoveri più duri in ospedale. Era riuscito a trovare l'ottimismo mettendosi ai fornelli diJunior, ...