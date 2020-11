Coronavirus | lo stratagemma per eludere le restrizioni in Irlanda

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Inun gruppo di amici ha trovato il modo per aggirare leanti Covid. Andare a bere una birra nel pub dell'aeroporto di Dublino. Covid, birra nel pub dell’aeroporto: così insi aggira il lockdown su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus stratagemma

RomaToday

L'amore ai tempi del Coronavirus? Complici le nuove disposizioni in fatto di sicurezza, gli italiani si trovano nuovamente a convivere con forti ...Nove milioni di cittadini italiani hanno dichiarato che non useranno più monete e banconote per paura che queste possano trasmettere il Covid-19.