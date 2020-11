Ciclismo | prima il ciclocross | poi Ardenne e classiche fiamminghe per Thomas Pidcock

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Un nuovo fenomeno britannico è pronto ad entrare in scena nel World Tour disu strada. C’è tanta attesa per l’esordio nel massimo circuito internazionale di: il dominatore dell’ultimo Giro d’Italia under 23 passerà professionista dal 2021 con il Team INEOS Grenadiers e, visto il talento e ciò che ha fatto vedere in questi anni, non possono che essere alte le aspettative.di pensare alla strada, però, il britannico si dedicherà ad una vecchia passione, quella del. Come riportato da Het Nieuwsblad, infatti, nel programma autunnale ed invernale dici sono ben dodici prove della Coppa del Mondo a partire da quella di Tabor del 29 novembre. Interessanti verso la prossimavera le parole del suo suo attuale team manager ...