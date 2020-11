Castelli, serve Fondo per attività in crisi (Di mercoledì 18 novembre 2020) (Teleborsa) – “Dobbiamo continuare a sostenere l’economia, chiederemo le risorse necessarie. La prossima settimana avvieremo l’iter”. Lo ha detto la Viceministra dell’Economia Laura Castelli in una intervista a la Repubblica. “Intanto – prosegue – allargheremo la platea dei codici ATECO, e aumenteremo la dotazione del Fondo destinato alle aree del Paese con maggiori restrizioni”. Allo studio, aggiunge, anche altre misure: “Dobbiamo alleggerire il più possibile le scadenze, a partire da quelle dei prossimi mesi. E poi è importante far ripartire le rateizzazioni decadute. Dovremo intervenire anche sulle rottamazioni, ci sono cittadini e imprese in difficoltà”. “C’è una misura che come M5S consideriamo essenziale. Un Fondo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 18 novembre 2020) (Teleborsa) – “Dobbiamo continuare a sostenere l’economia, chiederemo le risorse necessarie. La prossima settimana avvieremo l’iter”. Lo ha detto la Viceministra dell’Economia Laurain una intervista a la Repubblica. “Intanto – prosegue – allargheremo la platea dei codici ATECO, e aumenteremo la dotazione deldestinato alle aree del Paese con maggiori restrizioni”. Allo studio, aggiunge, anche altre misure: “Dobbiamo alleggerire il più possibile le scadenze, a partire da quelle dei prossimi mesi. E poi è importante far ripartire le rateizzazioni decadute. Dovremo intervenire anche sulle rottamazioni, ci sono cittadini e imprese in difficoltà”. “C’è una misura che come M5S consideriamo essenziale. Un...

AC_Castelli : NON CERCATE NEL PRIMO VIDEO DI GUCCI COLLEGAMENTI CON HARRY OVUNQUE SERVE PER PROMUOVERE VESTITI, NON HARRY NON SIA… - Angeloman70 : @AndFranchini @valy_s Da me, Castelli Romani, zona di ristoranti e gite fuori porta, zona gialla, tanta gente è in… -

Ultime Notizie dalla rete : Castelli serve Castelli, serve Fondo per attività in crisi Il Messaggero Castelli, serve Fondo per attività in crisi

(Teleborsa) - Dobbiamo continuare a sostenere l'economia, chiederemo le risorse necessarie. La prossima settimana avvieremo l'iter. Lo ha detto la Viceministra dell'Economia Laura Castelli in ...

Arresto Castellucci, Possetti: "Serve coraggio sulle concessioni e giustizia per i nostri morti"

GENOVA - "Sono andata vicino alla foto dei miei cari e li ho baciati” così Egle Possetti, presidente del comitato ricordo vittime crollo ponte Morandi, ricorda con voce rotta dall’emozione il momento ...

(Teleborsa) - Dobbiamo continuare a sostenere l'economia, chiederemo le risorse necessarie. La prossima settimana avvieremo l'iter. Lo ha detto la Viceministra dell'Economia Laura Castelli in ...GENOVA - "Sono andata vicino alla foto dei miei cari e li ho baciati” così Egle Possetti, presidente del comitato ricordo vittime crollo ponte Morandi, ricorda con voce rotta dall’emozione il momento ...