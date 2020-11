Bassa Valsugana | controlli anti-bracconaggio | pizzicate 4 persone intente a catturare animali illegalmente

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Le gabbie con alcuni degli esemplari sequestrati Bracconieri colti in flagranza di reato nella zona dellae denunciati a metà novembre da parte dagli uomini del Corpo Forestale ...

Controllo contro uccellagione del Corpo forestale della Provincia: le persone sono state colte in flagranza di reato (foto Provincia di Trento) ...A seguito di appostamenti mirati per contrastare il bracconaggio, il personale del Corpo forestale della Provincia di Trento ha colto in flagranza di reato quattro persone intente ad esercitare l'ucce ...