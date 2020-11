Barella: “Mi metto a disposizione della squadra, ringrazio Conte e Mancini per la fiducia nei miei confronti” (Di giovedì 19 novembre 2020) Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria per 2-0 degli Azzurri contro la Bosnia: “Come dico sempre mi metto a disposizione della squadra, abbiamo creato un bellissimo gruppo e a centrocampo ci troviamo bene, io penso più agli inserimenti invece gli altri fanno più gioco.Quanto è stato importante Conte per la mia crescita? Importantissimo, mi ha aiutato a scegliere i momenti della partita e a essere più ordinato. Lo ringrazio tanto, così come ringrazio Mancini che mi ha sempre dato fiducia. Do sempre il massimo in campo”. Foto: Twitter VivoAzzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 19 novembre 2020) Il centrocampista dell’Inter Nicolò, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria per 2-0 degli Azzurri contro la Bosnia: “Come dico sempre mi, abbiamo creato un bellissimo gruppo e a centrocampo ci troviamo bene, io penso più agli inserimenti invece gli altri fanno più gioco.Quanto è stato importanteper la mia crescita? Importantissimo, mi ha aiutato a scegliere i momentipartita e a essere più ordinato. Lotanto, così comeche mi ha sempre dato. Do sempre il massimo in campo”. Foto: Twitter VivoAzzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

