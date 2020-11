Alla faccia del look casalingo! Comoda e di tendenza, ma la maxi felpa di Diletta Leotta è un lusso per poche. Il prezzo è inimmaginabile (Di mercoledì 18 novembre 2020) Diletta Leotta, che lusso! Come tutti anche la celebre giornalista sportiva si ritrova a trascorrere molte ore in casa, proprio come previsto dalle normative anti-Covid. Abbiamo avuto modo di ‘spiare’ da vicino la vita casalinga della Leotta. Durante il primo lockdown, l’amatissima bionda dal fisico mozzafiato ha dato consigli utili per chi come lei era costretta a lavorare da casa. Restare in casa non significa rinunciare al look. Infatti nonostante ci si possa concedere indubbiamente qualche comodità in più, Diletta Leotta mostra a tutti come sfoggiare dei look comodi ma pur sempre di tendenza. Magari non saranno abitini sempre sensuali con tanto di tacco a spillo, ma ciò non toglie che la sensualità possa passare anche attraverso ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020), che! Come tutti anche la celebre giornalista sportiva si ritrova a trascorrere molte ore in casa, proprio come previsto dalle normative anti-Covid. Abbiamo avuto modo di ‘spiare’ da vicino la vita casalinga della. Durante il primo lockdown, l’amatissima bionda dal fisico mozzafiato ha dato consigli utili per chi come lei era costretta a lavorare da casa. Restare in casa non significa rinunciare al. Infatti nonostante ci si possa concedere indubbiamente qualche comodità in più,mostra a tutti come sfoggiare deicomodi ma pur sempre di. Magari non saranno abitini sempre sensuali con tanto di tacco a spillo, ma ciò non toglie che la sensualità possa passare anche attraverso ...

