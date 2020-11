Milan: anche il vice di Pioli positivo, in panchina va Bonera? (Di martedì 17 novembre 2020) Il Milan si prepara alla sfida del San Paolo contro il Napoli, ma dopo la positività al Covid-19 di mister Stefano Pioli, arriva anche quella del suo vice Giacomo Murelli. Sarebbe dovuto essere proprio Murelli a sostituire Pioli domenica alle 20:45, ma i rossoneri dovranno trovare un altro tecnico da mandare in panchina, anche se sarà in collegamento costante con Pioli durante i 90 minuti del San Paolo. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Milanello, la scelta dovrebbe ricadere su Daniele Bonera. Murelli positivo al Covid: il comunicato del Milan “AC Milan – si legge nella nota – comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da ... Leggi su calcioblog (Di martedì 17 novembre 2020) Ilsi prepara alla sfida del San Paolo contro il Napoli, ma dopo la positività al Covid-19 di mister Stefano, arrivaquella del suoGiacomo Murelli. Sarebbe dovuto essere proprio Murelli a sostituiredomenica alle 20:45, ma i rossoneri dovranno trovare un altro tecnico da mandare inse sarà in collegamento costante condurante i 90 minuti del San Paolo. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti daello, la scelta dovrebbe ricadere su Daniele. Murellial Covid: il comunicato del“AC– si legge nella nota – comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da ...

