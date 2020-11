Chissà cosa si prova a guardare tutto questo dal ponte (Di martedì 17 novembre 2020) La vedova Horten ama Venezia, e Venezia ama lei. Il suo yacht Carinthia VII da anni resta ormeggiato a punta della Dogana, e salvo talvolta andarsene in giro per il Mediterraneo, è un profilo familiare. Generazioni di maschietti veneziani di belle speranze hanno sgomitato per diventare i toyboy della signora, e sulla faccenda corrono voci di ogni tipo. Si dice che si debbano firmare contratti di riservatezza, che a bordo i cellulari non prendano, che la signora abbia sani appetiti e molta fantasia. Di certo, la signora è estremamente riservata.Segui Termometro Politico su Google News Nell’era di Instagram, i nuovi ricchi – o quelli finti – adorano fare sfoggio dei propri status symbol. Lei no. Non esistono fotografie degli interni del Carinthia VII, sono stati resi pubblici solo alcuni disegni degli architetti. Il gusto della vedova Horten ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 17 novembre 2020) La vedova Horten ama Venezia, e Venezia ama lei. Il suo yacht Carinthia VII da anni resta ormeggiato a punta della Dogana, e salvo talvolta andarsene in giro per il Mediterraneo, è un profilo familiare. Generazioni di maschietti veneziani di belle speranze hanno sgomitato per diventare i toyboy della signora, e sulla faccenda corrono voci di ogni tipo. Si dice che si debbano firmare contratti di riservatezza, che a bordo i cellulari non prendano, che la signora abbia sani appetiti e molta fantasia. Di certo, la signora è estremamente riservata.Segui Termometro Politico su Google News Nell’era di Instagram, i nuovi ricchi – o quelli finti – adorano fare sfoggio dei propri status symbol. Lei no. Non esistono fotografie degli interni del Carinthia VII, sono stati resi pubblici solo alcuni disegni degli architetti. Il gusto della vedova Horten ...

