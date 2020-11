“Un sacchetto di vestiti è quel che resta di mia mamma” | il post-sfogo di una figlia diventa un monito “per chi nega e per chi specula”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 novembre 2020) “Per chi, per chi specula, per chi non ha protetto: che possiate sentire anche voi il rumore del cuore in frantumi”. Così, a poche ore dalla morte di sua mamma, che si è spenta a 83 anni per il Covid, Moira Perruso scrive su Facebook. Scatta anche una fotografia perché serva daaizionisti: una busta rossa appoggiata in terra di fronte a un reparto del Policlinico San Donato. Contiene iche sua mamma Mafalda indossava al momento del ricovero. “Ai miei piedi ciò che mi restituiscono di mia madre”, scrive, “Non posso nemmeno buttarmi a capofitto su quegli abiti per sentire ancora una volta il suo odore, sono infetti”. Intervistata da Repubblica, Perruso, giornalista freelance di Milano, racconta qual è stato il prezzo che la sua ...