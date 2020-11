"Ti amo ancora, dovremmo risposarci", la Gregoraci rivela la proposta di matrimonio di Briatore - (Di martedì 17 novembre 2020) Francesca Galici Elisabetta Gregoraci nella Casa si è lasciata sfuggire un particolare intimo della sua vita con Flavio Briatore, che le avrebbe chiesto di risposarlo Il Grande Fratello Vip è spesso un luogo in cui i concorrenti si aprono e raccontano aspetti della loro vita fuori, spesso privatissimi. Ma la permanenza in Casa è un'esperienza unica e i vip spesso si dimenticano anche delle telecamere e così capita che rivelino piccoli e grandi segreti, come è accaduto a Elisabetta Gregoraci pochi giorni fa. La showgirl calabrese sta facendo un percorso molto particolare al Grande Fratello Vip, dove ha incontrato Pierpaolo Pretelli con il quale ha avuto subito un ottimo feeling, tanto da lasciare intendere, non troppo velatamente, che con lui potrebbe forse nascere in futuro qualcosa di ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 17 novembre 2020) Francesca Galici Elisabettanella Casa si è lasciata sfuggire un particolare intimo della sua vita con Flavio, che le avrebbe chiesto di risposarlo Il Grande Fratello Vip è spesso un luogo in cui i concorrenti si aprono e raccontano aspetti della loro vita fuori, spesso privatissimi. Ma la permanenza in Casa è un'esperienza unica e i vip spesso si dimenticano anche delle telecamere e così capita che rivelino piccoli e grandi segreti, come è accaduto a Elisabettapochi giorni fa. La showgirl calabrese sta facendo un percorso molto particolare al Grande Fratello Vip, dove ha incontrato Pierpaolo Pretelli con il quale ha avuto subito un ottimo feeling, tanto da lasciare intendere, non troppo velatamente, che con lui potrebbe forse nascere in futuro qualcosa di ...

