Stefano De Martino | la bio geniale su Instagram

Leggi su solodonna

(Di lunedì 16 novembre 2020)Denelle ultime ore è salito in tendenza su Twitter per un motivo apparentemente banale ma divertentissimo. Quale? Il cambio della sua biografiadove cita le sue famose ex! Da qualche tempo i rumors su di lui si sono placati. Questa estate, infatti,Deera ogni giorno il protagonista di qualche nuovo gossip che lo accostava a qualche nuova fiamma dopo la fineArticolo completo: dal blog SoloDonna