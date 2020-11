NBA | Chris Paul lascia Oklahoma | colpo dei Phoenix Suns

(Di lunedì 16 novembre 2020)dei: ancor prima dell’apertura del mercato NBA, ipiazzano l’acquisto di, prelevato dai rivali dell’City. E’ il primodella nuova finestra di mercato, considerando che le ufficialità arriveranno soltanto dopo il Draft. Con l’acquisto del nuovo Hall of Famer ialzano il loro livello, candidandosi come una delle principali favorite nella Western Conference. Oltrel’perde anche Nader, al loro posto verranno aggregati in rosa Oubre Jr, Rubio, Jerome e Lecque.partire uno dei suoi più grandi talenti, il colpaccio è tutto di marca ...

