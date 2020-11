Mosse | piatte e in stile rétro | a ciascuna la propria onda

Leggi su iodonna

(Di lunedì 16 novembre 2020) Innovativa, pratica, intuitiva: promette acconciature glamour e chic la nuova Curl Styler Luxe, ultima arrivata nella famiglia BaByliss, leader in Europa nel settore dell’hairstyle. Design cilindrico, che non preclude la possibilità di fare anche i capelli lisci, questa styler utilizza un mix di aria e calore per creare look a lunga durata, con un finish leggero, morbido ed estremamente naturale. I poteri della Curl Styler Luxe di BaByliss sfoglia la gallery Come funziona BaByliss Curl Styler Luxe Il suo segreto? Le piastre rivestite in quartz-ceramic modellano le ciocche, mentre dalla ...