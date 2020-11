Le regole per andare a fare la spesa in Zona Arancione (Di lunedì 16 novembre 2020) Per andare a fare la spesa nelle regioni che si trovano nella Zona Arancione bisogna seguire alcune semplici regole. Al supermercato è possibile recarsi anche spostandosi dal proprio comune di residenza, solamente per acquistare beni o usufruire di servizi se questi non sono disponibili nel proprio comune. Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità.fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle ... Leggi su udine20 (Di lunedì 16 novembre 2020) Perlanelle regioni che si trovano nellabisogna seguire alcune semplici. Al supermercato è possibile recarsi anche spostandosi dal proprio comune di residenza, solamente per acquistare beni o usufruire di servizi se questi non sono disponibili nel proprio comune. Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità.larientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle ...

brandobenifei : Siamo alle “comiche finali” di #Orban e #Kaczynski. Il veto sul #BilancioUE per via delle nuove regole sullo Stato… - AmiciUfficiale : Le regole sono cambiate ad #Amici20: non ci saranno squadre e soprattutto ogni allievo combatterà per il proprio ba… - Viminale : Per la tua #sicurezzastradale rispetta le regole anche per gli altri. Guida con prudenza e non bere quando sei al v… - PMicarelli : RT @VujaBoskov: quando si gioca partita importante per tutta squadra, arriva #ungheria e #polonia che porta via pallone perchè loro preferi… - LaTravelle : RT @alessiarotta: Greta ha 4 anni e vive in una comunità rom alle porte di Torino. Ogni giorno, insieme al papà, fa 3 km a piedi per andare… -