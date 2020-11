Previsioni MillionDay del 16-11-2020

(Di domenica 15 novembre 2020) Le , sono valide per le prossime cinque estrazioni e sono composte da 10 colonne. Le sono elaborare con metodo matematico statistica dopo la 15a estrazione del mese. – # 15 25-48-15-45-0554-19-33-24-0554-29-05-35-2055-08-17-29-2725-39-33-47-1708-10-52-44-4108-21-10-45-4608-10-12-11-1408-18-37-23-4108-41-04-45-42 Esiti: Si consiglia di giocare leper cinque colpi, in caso di vincita con due punti al 1 colpo proseguire la giocata fino al 3 colpo, se vengo totalizzate vincite con punti 3, 4 e 5 sospendere il gioco. La probabilità di centrare una cinquina è di 1 su 3.478.761 volte, si vince anche se fai 2, 3, 4 punti, ovviamente la vincita è proporzionale hai numeri centrati. GiGi LoTTo consiglia anche: Metodo6a del mese obbiettivo 5 punti – elaborato alla ...

Segui da qui le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: diretta Lottomatica e Sisal con numeri vincenti e quote ogni giorno ...