Osimhen lascia il ritiro della Nigeria e rientra a Napoli

(Di domenica 15 novembre 2020) VictorilNazionalena e. Il calciatore azzurro ha infatti rimediato una lussazione alla spalla destra nella serata di sabato con laed ora si ritrova con il braccio immobilizzato.svolgerà aulteriori test medici per capire meglio l’entità dell’infortunio e stabilire i tempi di recupero. Ilno intanto hato ildelle Aquile, non potendo scendere in campo per la prossima partita delle qualificazioni alla Coppa d’Africa contro la Sierra Leone. Nella mattinata di domenicaè partito per ...

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen lascia

Victor Osimhen torna a Napoli, in attesa di capire come e quando tornare ad allenarsi dopo il brutto infortunio dell'altra sera con la Nigeria. L'attaccante azzurro soffre una lussazione ...Il Napoli non perde dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali da 4 anni: 14 partite da imbattuto in Serie A e Gattuso non vuole fermare il trend.