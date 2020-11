F1, la Ferrari torna in corsa per il quarto posto nella classifica costruttori! E Leclerc nella graduatoria piloti.. (Di domenica 15 novembre 2020) La Ferrari chiude con un sorriso pieno il Gran Premio di Turchia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020. Non ce ne voglia Charles Leclerc, beffato proprio all’ultima curva da Sergio Perez e Sebastian Vettel, ma la scuderia di Maranello oggi ha vissuto probabilmente la migliore giornata della sua annata. Dopo tante delusioni, o prove maiuscole solo di un pilota, oggi le due Rosse hanno fatto vedere grandi cose, chiudendo con 27 punti pesanti a livello di classifica Costruttori. A parte la Mercedes che procede su un altro pianeta rispetto a tutti gli altri competitor con 504 punti, al secondo posto troviamo la Red Bull con 240. Al terzo posto scappa via la Racing Point con 154 punti (ricordiamo i 15 di penalità inflitti ad inizio stagione) quindi al ... Leggi su oasport (Di domenica 15 novembre 2020) Lachiude con un sorriso pieno il Gran Premio di Turchia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020. Non ce ne voglia Charles, beffato proprio all’ultima curva da Sergio Perez e Sebastian Vettel, ma la scuderia di Maranello oggi ha vissuto probabilmente la migliore giornata della sua annata. Dopo tante delusioni, o prove maiuscole solo di un pilota, oggi le due Rosse hanno fatto vedere grandi cose, chiudendo con 27 punti pesanti a livello diCostruttori. A parte la Mercedes che procede su un altro pianeta rispetto a tutti gli altri competitor con 504 punti, al secondotroviamo la Red Bull con 240. Al terzoscappa via la Racing Point con 154 punti (ricordiamo i 15 di penalità inflitti ad inizio stagione) quindi al ...

