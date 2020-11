Carlo Verdone, chi sono i figli Paolo e Giulia? Un rapporto complicato (Di domenica 15 novembre 2020) Questo articolo . Paolo e Giulia sono i figli di Carlo Verdone. Ma qual è stato il rapporto dei due con il loro papà? Ci sono aneddoti da raccontare. Carlo Verdone, per parlare di suoi 70 anni, che arriveranno nella giornata di martedì, sarà oggi ospite di ‘Che tempo che fa’, il programma condotto da Fabio Fazio e … Leggi su youmovies (Di domenica 15 novembre 2020) Questo articolo .di. Ma qual è stato ildei due con il loro papà? Cianeddoti da raccontare., per parlare di suoi 70 anni, che arriveranno nella giornata di martedì, sarà oggi ospite di ‘Che tempo che fa’, il programma condotto da Fabio Fazio e …

chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio alle 20.00 su @RaiTre ci saranno: ?? @RobertoBurioni ?? Domenico Arcuri ??… - chetempochefa : Stasera vi aspetta una serata da non perdere a #CTCF con Carlo Verdone, per festeggiare i suoi 70 anni e celebrare… - chetempochefa : - 40 anni di “Un sacco bello” - 25 anni di “Viaggi di nozze” Questa sera a #CTCF celebreremo due grandi anniversar… - zazoomblog : Gianna Scarpelli ex moglie Carlo Verdone perché si sono lasciati? - #Gianna #Scarpelli #moglie #Carlo - bubinoblog : CHE TEMPO CHE FA: FABIO FAZIO FESTEGGIA I 70 ANNI DI CARLO VERDONE -