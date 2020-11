Campania, De Luca: “Di Maio ha detto cose ignobili e false, Conte intervenga” (Di domenica 15 novembre 2020) “Di Maio ha detto cose ignobili, il presidente del Governo deve intervenire. Ha detto il falso sulla Campania, è intollerabile. A Napoli qualche amministratore ha anche dato una mano per alimentare la campagna di sciacallaggio. De Magistris presente nove ore al giorno per andare a parlare contro la Campania e Napoli, anziché pensare a lavorare per la sua città”. Lo ha detto il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento a Che tempo che fa, attaccando duramente due esponenti politici del territorio come Di Maio e De Magistris con cui è protagonista da giorni di scontri politici: “Trilussa parlando di chi si vuol fare ... Leggi su sportface (Di domenica 15 novembre 2020) “Diha, il presidente del Governo deve intervenire. Hail falso sulla, è intollerabile. A Napoli qualche amministratore ha anche dato una mano per alimentare la campagna di sciacallaggio. De Magistris presente nove ore al giorno per andare a parlare contro lae Napoli, anziché pensare a lavorare per la sua città”. Lo hail presidente della regione, Vincenzo De, nel corso del suo intervento a Che tempo che fa, attaccando duramente due esponenti politici del territorio come Die De Magistris con cui è protagonista da giorni di scontri politici: “Trilussa parlando di chi si vuol fare ...

Agenzia_Ansa : #DeLuca attacca il #governo: 'Devono andare a casa' e punta il dito contro Luigi #DiMaio 'Non è possibile collabora… - La7tv : #lariachetira @LuigiDiMaio (Ministro degli Esteri): 'Dopo esserci allarmati per quello che stava succedendo negli o… - fattoquotidiano : Campania zona rossa, De Luca lancia l’inciucio con la destra: “Meglio un governo di unità nazionale che questi dile… - PavliukArkhyp : RT @leftiscooler: De Luca che sciorina tutto quello che va ottimamente in Campania è lo stesso che voleva il lockdown o un suo cartonato ch… - Clotild75026688 : @RaffoSarnataro Non gira tutto intorno a De Luca. Tutto ciò che avviene in Campania fa´ notizia. -