Scatta il click day, corsa al bonus mobilità (Di martedì 3 novembre 2020) Sarà una corsa a colpi di mouse quella per accaparrarsi il bonus mobilità. Perché non tutti coloro che hanno acquistato bici o monopattini potranno ottenere i soldi per coprire il 60 per cento della spesa fino a un massimo di 500 euro. Infatti, il ministero dell'Ambiente ha messo in palio soltanto 210 milioni di euro, e dai primi calcoli, quasi la metà degli interessati resterebbero a bocca asciutta. Almeno, per questa prima lotteria. Ma andiamo con ordine. Dopo una querelle durata mesi, ottenere on line il buono mobilità diventa finalmente realtà. Il click day per fare domanda di rimborso è Scattato alle 9 di oggi, momento in cui sarà possibile accedere al portale (buonomobilita.it) del ministero dell'Ambiente e mettersi in coda per ottenere l'incentivo.

