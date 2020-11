Provenza in Aula | “Governatori | stop critiche e esasperazioni”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il deputato salernitano del Movimento 5 Stelle Nicolanell’intervento alla Camera a seguito delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, soffermandosi sulle gestioni regionali del virus, ha fatto riferimento al Governatore Vincenzo De Luca pur senza mai citarlo: “Esasperare i toni del dibattito come fanno alcuni presidenti di Regione – ha detto – non porta a nulla se non ad una evidente mancanza di senso di responsabilità. Ma la pandemia non è stata voluta dal governo o dal parlamento o dalla maggioranza: il tratto distintivo dell’azione di governo è stata la coerenza, supportata da un’azione che ora deve essere articolata e flessibile. Ora più che mai serve una leale collaborazione istituzionale. I cittadini chiedono ...