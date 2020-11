DPCM: tre aree criticità, ipotesi zone rosse e coprifuoco, come funziona (Di martedì 3 novembre 2020) (Teleborsa) – “A marzo sprovvisti di un piano abbiamo emanato provvedimenti che ci hanno portato un lockdown generalizzato, oggi invece abbiamo una struttura di prevenzione“. Con queste parole il Presidente del Consiglio Conte, durante l’informativa alla Camera poi replicata in Senato nel pomeriggio di ieri, ha illustrato la “nuova” strategia del Governo che stavolta ha deciso di imboccare la strada della diversificazione delle misure per fronteggiare la seconda ondata della pandemia. Nel nuovo DPCM, atteso per la giornata di oggi, al più tardi domani, saranno indicate 3 aree con diversi scenari di rischio – che terranno conto di vari parametri – con misure via via più restrittive. L’inserimento di una Regione avverrà con un’ordinanza del ministro della Salute, Roberto ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 novembre 2020) (Teleborsa) – “A marzo sprovvisti di un piano abbiamo emanato provvedimenti che ci hanno portato un lockdown generalizzato, oggi invece abbiamo una struttura di prevenzione“. Con queste parole il Presidente del Consiglio Conte, durante l’informativa alla Camera poi replicata in Senato nel pomeriggio di ieri, ha illustrato la “nuova” strategia del Governo che stavolta ha deciso di imboccare la strada della diversificazione delle misure per fronteggiare la seconda ondata della pandemia. Nel nuovo, atteso per la giornata di oggi, al più tardi domani, saranno indicate 3con diversi scenari di rischio – che terranno conto di vari parametri – con misure via via più restrittive. L’inserimento di una Regione avverrà con un’ordinanza del ministro della Salute, Roberto ...

