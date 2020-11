Disc Room - recensione

Leggi su eurogamer

(Di martedì 3 novembre 2020) "Qual è la definizione di follia? Il ripetere continuamente la stessa azione e aspettarsi un risultato diverso". Questa frase, tratta dal film Wall Street e ripetuta alla nausea da Vaas, la nostra nemesi in Far Cry 3, è applicabile ad una moltitudine di situazioni reali e ha creato di fatto un filone di giochi che fa della ripetizione delle nostre azioni il cuore del proprio gameplay. In Dark Souls la ripetizione di un combattimento, causata spesso dalla nostra prematura dipartita, ci insegna il pattern di attacco dei vari nemici, in un loop di morte e resurrezione che a volte può durare ore, e che letteralmente può portare alla follia. Il filone dei Roguelike, con il recente Hades scelto come campione del reame, ci insegna che morire può essere utile, in quanto la nostra rinascita ci conferisce abilità aggiuntive per affrontare avversari di ...