Danilo | il “falso terzino” ritrovato

CREDIT: Faisal HQ (Twitter @iF2is)Ad oggi il percorso della Juventus è stato caratterizzato molto da alti e bassi: tante assenze importanti (vedi de Ligt, Ronaldo, Dybala, Alex Sandro) qualche espulso qua e là e qualche centimetro che non hanno di certo reso facile la vita ad Andrea Pirlo. Una delle note più positive di questo inizio stagione, però, è Danilo. Danilo, il falso terzino Il terzino brasiliano è stato uno dei pochi ad avere avuto un rendimento costante, e di livello per i bianconeri. Pirlo gli ha trovato questa nuova posizione da "falso terzino" sinistro, un termine e un concetto molto Guardioliano. Altro non è che il movimento in diagonale che permette a Danilo di venire a giocare dentro al campo partendo da laterale della difesa a 4. È stata una ...

