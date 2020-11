Vaccino | Irbm Pomezia | ‘Primi 30 milioni di unità entro fine 2020’

Leggi su viagginews

(Di lunedì 2 novembre 2020) Le ricerche su unantivirus proseguono. L’di, che collabora con AstraZeneca, mostra grande ottimismo per la distribuzione a breve. Secondo Piero Di Lorenzo, che presiede il laboratoriodi, in provincia di Roma, può risultare possibile distribuire 30di vaccini2020. La struttura di ricerca romana collabora per … L'articolo‘Primi 30di unità2020’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com