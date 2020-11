Mercato auto Italia - A ottobre torna in negativo: -0,2% (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo un mese di settembre in spolvero, con una crescita del 9,5%, la domanda di auto nuove in Italia torna in territorio negativo seppur di poco. Secondo i dati del Ministero dei Trasporti, ottobre si è chiuso con 156.978 veicoli registrati, lo 0,2% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, anche a causa del venir meno dell'effetto positivo legato agli incentivi alla rottamazione, quantomeno per una parte del parco auto oggetto delle agevolazioni. Il programma di incentivazione è andato rapidamente incontro all'esaurimento dei fondi: già nella seconda settimana di settembre, infatti, i fondi per la fascia di emissione tra 91 e 110 g/km si sono esauriti mentre sono rimasti a disposizione ben poche risorse per le altre fasce. Il ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo un mese di settembre in spolvero, con una crescita del 9,5%, la domanda dinuove inin territorioseppur di poco. Secondo i dati del Ministero dei Trasporti,si è chiuso con 156.978 veicoli registrati, lo 0,2% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, anche a causa del venir meno dell'effetto positivo legato agli incentivi alla rottamazione, quantomeno per una parte del parcooggetto delle agevolazioni. Il programma di incentivazione è andato rapidamente incontro all'esaurimento dei fondi: già nella seconda settimana di settembre, infatti, i fondi per la fascia di emissione tra 91 e 110 g/km si sono esauriti mentre sono rimasti a disposizione ben poche risorse per le altre fasce. Il ...

beppe_grillo : Nonostante la pandemia, le vendite di veicoli elettrici sono aumentate, proprio quando sono entrati in vigore gli s… - Vivodisogniebas : RT @GiaPettinelli: Immatricolazioni auto: mercato Italia torna in rosso, -0,2% a ottobre - Flavr7 : RT @ANSA_Motori: Immatricolazioni auto: mercato Italia torna in rosso, -0,2% a ottobre. Nei dieci mesi -30,9% #ANSAmotori - gibgenova : Il Mercato Auto si ferma subito: ottobre -0,2% - 24motori : Auto, il mercato non riparte, volumi stabili a ottobre ma previsioni negative -