"Io me ne vado". Elisabetta Gregoraci, la soffiata disastrosa di Brosio la fa crollare: GF Vip, gli altri concorrenti increduli (Di lunedì 2 novembre 2020) Un fulmine a ciel sereno per il Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci è pronta a fare le valigie. L'ex moglie di Flavio Briatore ha scoperto da Paolo Brosio, nonostante gli fosse stato imposto il silenzio assoluto, che il programma di Canale 5 si protrarrà fino a febbraio. Una notizia che non è piaciuta alla conduttrice: "Febbraio? Io me ne vado prima, a Natale devo stare con mio figlio", ha commentato lasciando sgomenti gli altri concorrenti. La trasmissione condotta da Alfonso Signorini doveva infatti terminare il 4 dicembre e non durare un giorno in più. Intanto il Gf Vip dovrà fare i conti con Brosio e verificare se prendere provvedimenti o meno per aver rivelato ciò che non ...

