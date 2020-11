Hitman 3 e No Man's Sky per PS5 non supporteranno PSVR (Di lunedì 2 novembre 2020) Se acquisterete le versioni PS5 di Hitman 3 o No Man's Sky nei prossimi mesi, non avrete accesso al supporto per PSVR di nessuno dei due giochi poiché Sony non ha annunciato giochi PSVR su PS5.A proposito di Hitman 3, un portavoce di Sony ha detto a UploadVR via e-mail che ai giocatori servirà la versione PS4 del gioco per riprodurlo in VR poiché PSVR funziona come un dispositivo retrocompatibile. Il rappresentante ha quindi continuato a chiarire: "Non abbiamo annunciato titoli PS5 con supporto PSVR".Abbiamo sempre saputo che la nuova console supporterà l'headset per i titoli PS4 retrocompatibili. Ma molti avevano sperato che i nuovi giochi per PS5 potessero integrare la VR, sfruttando la potenza della console.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 2 novembre 2020) Se acquisterete le versioni PS5 di3 o No Man's Sky nei prossimi mesi, non avrete accesso al supporto perdi nessuno dei due giochi poiché Sony non ha annunciato giochisu PS5.A proposito di3, un portavoce di Sony ha detto a UploadVR via e-mail che ai giocatori servirà la versione PS4 del gioco per riprodurlo in VR poichéfunziona come un dispositivo retrocompatibile. Il rappresentante ha quindi continuato a chiarire: "Non abbiamo annunciato titoli PS5 con supporto".Abbiamo sempre saputo che la nuova console supporterà l'headset per i titoli PS4 retrocompatibili. Ma molti avevano sperato che i nuovi giochi per PS5 potessero integrare la VR, sfruttando la potenza della console.Leggi altro...

Se acquisterete le versioni PS5 di Hitman 3 o No Man's Sky nei prossimi mesi, non avrete accesso al supporto per PSVR di nessuno dei due giochi poiché Sony non ha annunciato giochi PSVR su PS5.

PS5: volete giocare con PS VR? È più complicato del previsto, i dettagli

Questo significa che per quei giochi in uscita come Hitman 3 o per giochi che riceveranno un upgrade tecnico come No Man's Sky, non sarà possibile sfruttare la modalità VR se si acquista una copia PS5

Se acquisterete le versioni PS5 di Hitman 3 o No Man's Sky nei prossimi mesi, non avrete accesso al supporto per PSVR di nessuno dei due giochi poiché Sony non ha annunciato giochi PSVR su PS5. A prop ...Questo significa che per quei giochi in uscita come Hitman 3 o per giochi che riceveranno un upgrade tecnico come No Man’s Sky, non sarà possibile sfruttare la modalità VR se si acquista una copia PS5 ...