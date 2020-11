Gigi Proietti morto, il saluto dei social: "Ciao Mandrake" (Di lunedì 2 novembre 2020) "Ciao Core". "Ciao Madrake". "Ciao Maestro" I social sono inonadti da mille e mille saluti a Gigi Proietti , il mattatore del cinema, del teatro e della televisione in Italia morto la scorsa notte ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) "Core". "Madrake". "Maestro" Isono inonadti da mille e mille saluti a, il mattatore del cinema, del teatro e della televisione in Italiala scorsa notte ...

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - rtl1025 : Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiac… - matteorenzi : Andarsene nel giorno dei suoi 80 anni è l’ultimo colpo di teatro di un artista straordinario: addio a Gigi #Proietti - zapper_it : Il più grande maestro ha chiuso il sipario esattamente 80 anni dopo che lo aveva aperto. E noi, lo salutiamo così.… - you_are_thesun : RT @DisneyStudiosIT: Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i suoi… -