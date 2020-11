Gigi Proietti, il ricordo di Renzo Arbore: 'Il più eclettico della sua generazione. Tra di noi intesa artistica e umana' (Di lunedì 2 novembre 2020) ricorda . Gigi Proietti è morto oggi alle 5.30 circa, nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni, in una clinica romana e da parte di Renzo Arbore arriva il commosso ricordo del collega amico: ' Un ... Leggi su leggo (Di lunedì 2 novembre 2020) ricorda .è morto oggi alle 5.30 circa, nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni, in una clinica romana e da parte diarriva il commossodel collega amico: ' Un ...

Disney_IT : Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i su… - Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - rtl1025 : Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiac… - 101AnagrammiZen : @AlamariMusicali Scegli quello che preferisci :): E Gigi, il maresciallo Rocca --> ci lasciò oggi. Lacrime al re.… - AlfonsoZanella : Quanto ci hai regalato Gigi #Proietti , tanto e con leggerezza. La tua Arte, unica. Grazie. Indimenticabile. Grand… -