Antonella Clerici ricorda Gigi Proietti: il suo ricordo tra sorriso e lacrime (Di lunedì 2 novembre 2020) Questo articolo . Antonella Clerici ricorda Gigi Proietti in un bellissimo post su Instagram: tra lacrime e sorrisi, la conduttrice fa emozionare i follower. Antonella Clerici ha voluto ricordare tramite un post davvero molto commovente nella sua semplicità una persona che se n’è andata purtroppo nella giornata di ieri dopo un periodo di malattia: stiamo infatti parlando di … Leggi su youmovies (Di lunedì 2 novembre 2020) Questo articolo .in un bellissimo post su Instagram: trae sorrisi, la conduttrice fa emozionare i follower.ha volutore tramite un post davvero molto commovente nella sua semplicità una persona che se n’è andata purtroppo nella giornata di ieri dopo un periodo di malattia: stiamo infatti parlando di …

trash_italiano : STO MORENDO LA BORRA IN FRONT OF ANTONELLA CLERICI - bruna__xcx : eleonora daniele???? antonella clerici???? - daiquiri67 : RT @trash_italiano: STO MORENDO LA BORRA IN FRONT OF ANTONELLA CLERICI - zingarella_a : Potrebbe tranquillamente essere uno degli indizi di Antonella Clerici nel gioco con lo scoiattolino ma ok... - Pippo44485477 : Torna l'incubo 'borra' per Antonella Clerici, imbarazzo per la conduttrice in diretta -