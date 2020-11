Spezia Juventus formazioni ufficiali | Ronaldo in panchina | Dybala dal 1?

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 1 novembre 2020), tra poco meno di un’ora si sfideranno.di Pirlo che, nel giorno dei 123 anni della vecchia signora, deve ritrovare i 3 punti per non perdere di vista il Milan. Tornaanche se partirà dalla, non convocato Chiellini che ha comunque recuperato. Pirlo farà affidamento sulla coppia-Morata, con l’argentino che dovrà ritrovare il gol e la condizione., chi gioca Pirlo ritrova Chiellini, che però non è ancora pronto per giocare e non è stato convocato: la linea difensiva ...