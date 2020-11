Mattarella a sorpresa al Cimitero di Castegnato per omaggiare le vittime del Covid-19 (Di domenica 1 novembre 2020) Nel giorno di Ognissanti e alla vigilia della giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato, a sorpresa, al Cimitero di Castegnato, in provincia di Brescia. Il Capo dello Stato ha deposto una corona di fiori sulla stele dedicata alle vittime del Covid-19. Si tratta di una lapide che è stata inaugurata il 6 settembre 2020, sulla quale era stata posta una Croce di bronzo dell’artista Ettore Calvelli che, purtroppo, poche ore dopo l’inaugurazione, nella notte tra il 7 e l’8 settembre, è stata trafugata. La croce raffigurava le stazioni della Via Crucis e tre anni fa era stata donata alla parrocchia da una benefattrice. Il parroco Don Fulvio Ghilardi aveva poi deciso di metterla a ... Leggi su blogo (Di domenica 1 novembre 2020) Nel giorno di Ognissanti e alla vigilia della giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, il Presidente della Repubblica Sergiosi è recato, a, aldi, in provincia di Brescia. Il Capo dello Stato ha deposto una corona di fiori sulla stele dedicata alledel-19. Si tratta di una lapide che è stata inaugurata il 6 settembre 2020, sulla quale era stata posta una Croce di bronzo dell’artista Ettore Calvelli che, purtroppo, poche ore dopo l’inaugurazione, nella notte tra il 7 e l’8 settembre, è stata trafugata. La croce raffigurava le stazioni della Via Crucis e tre anni fa era stata donata alla parrocchia da una benefattrice. Il parroco Don Fulvio Ghilardi aveva poi deciso di metterla a ...

