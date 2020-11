Lockdown, 3 Regioni a Conte: «Limitare spostamenti over 70». Bufera su Toti. Speranza: «Curva terrificante». Salvini: stop improvvisare (Di domenica 1 novembre 2020) Lockdown locali in vista del dpcm di domani. È questo il tema del vertice in corso tra il governo e le Regioni. Un vertice annunciato come "decisivo" per delineare la strategia... Leggi su ilmattino (Di domenica 1 novembre 2020)locali in vista del dpcm di domani. È questo il tema del vertice in corso tra il gno e le. Un vertice annunciato come "decisivo" per delineare la strategia...

Capezzone : Oggi su @LaVeritaWeb Conte pronto al lockdown, anche se spera che siano regioni e comuni a togliergli le castagne… - sole24ore : #Coronavirus, verso #Dpcm lunedì con alt a spostamenti tra regioni. Possibili lockdown a Milano, Napoli e Genova… - Corriere : Covid, governo pronto alla stretta: si decide su lockdown a Milano e spostamenti tra Regioni - MariuRo86 : RT @GenCar5: Le regioni e le amministrazioni locali vogliono che il governo nazionale si prenda la responsabilità del #lockdown per poterlo… - Rosyfree74 : RT @ErmannoKilgore: Lockdown, 3 Regioni chiedono stop a spostamenti over 70. Toti: «Anziani non indispensabili allo sforzo produttivo». Ed… -