LIVE – Foggia-Bari 1-0 | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 1 novembre 2020) Ladi, match valido per l’ottava giornata di. NelC allo stadio Pino Zaccheria va in scena una sfida da brividi ricca di rivalità: derby pugliese tra due squadre che puntano in grande ma che hanno cominciato in maniera assolutamente opposta. Alla grande gli ospiti in lotta per la promozione, come peggio non si potrebbe i padroni di casa. Calcio d’inizio alle ore 17.30 di domenica 1 novembre. Sportface.it vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA1-0 (41′ Curcio (R)) 45′ – Sono 2 i minuti di recupero concessi ...