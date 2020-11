La chiusura delle scuole non produce gli stessi effetti per tutti (Di domenica 1 novembre 2020) Le parole che Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione, ha scritto su Facebook per spiegare la ragione per cui ritiene che le scuole debbano rimanere aperte. “Tenere le scuole aperte significa aiutare le fasce più deboli della popolazione. Significa contrastare l’aumento delle disuguaglianze, un effetto purtroppo già in corso, a causa della pandemia. Significa tutelare gli studenti, ma anche tante donne, tante mamme, che rischiano di pagare un prezzo altissimo. In mezzo a tante incognite, una certezza c’è: . La forbice sociale si allarga, il conto lo pagano i più deboli. Ci sono poi territori in cui la chiusura delle scuole è sinonimo di dispersione scolastica. E la dispersione scolastica – chiamiamo le cose con ... Leggi su pensioniefisco (Di domenica 1 novembre 2020) Le parole che Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione, ha scritto su Facebook per spiegare la ragione per cui ritiene che ledebbano rimanere aperte. “Tenere leaperte significa aiutare le fasce più deboli della popolazione. Significa contrastare l’aumentodisuguaglianze, un effetto purtroppo già in corso, a causa della pandemia. Significa tutelare gli studenti, ma anche tante donne, tante mamme, che rischiano di pagare un prezzo altissimo. In mezzo a tante incognite, una certezza c’è: . La forbice sociale si allarga, il conto lo pagano i più deboli. Ci sono poi territori in cui laè sinonimo di dispersione scolastica. E la dispersione scolastica – chiamiamo le cose con ...

RobertoBurioni : Sulla chiusura delle scuole oggi sentite mille parole. Io preferisco riportarvi su @MedicalFactsIT qualche numero d… - LegaSalvini : SALVINI: «GOVERNO SORDO, CERCA SOLO ALIBI: CI PRENDE IN GIRO. NELLE PIAZZE C’È MALESSERE» IL LEADER DELLA LEGA: «PR… - NicolaPorro : ?? L'imbarazzante conferenza stampa di #Arcuri, l'attentato di #Nizza, la chiusura delle scuole di Emiliano. Questo… - ricpuglisi : RT @FCBillari: La chiusura delle scuole elementari ha un impatto drammatico (negativo) sull'apprendimento dei bambini. Ovviamente più forte… - alessandro_plt : RT @Renato_Corghi: - Non scaricate Immuni. 24 giugno - Mascherina non può essere bavaglio. 29 giugno - No alla chiusura delle discoteche;… -

Ultime Notizie dalla rete : chiusura delle Zone rosse, decidono i governatori. Nel nuovo Dpcm in arrivo no spostamenti tra regioni Corriere della Sera Piaggio in rally, terzo trimestre oltre attese. Debito in calo

(Teleborsa) - I conti dei primi nove mesi di Piaggio impattatati dall'emergenza sanitaria globale, sono tutti positivi (e superiori alle aspettative), mostrano la riduzione del debito e ...

Visco (Bankitalia): “Rischio concreto di un circolo vizioso tra aumento del risparmio e calo dei consumi che può frenare la ripresa”

Dopo il forte rimbalzo del terzo trimestre, il rischio “concreto” nell’ultimo scorcio dell’anno è che a causa della forte incertezza legata alla seconda ondata di Covid si inneschi un “circolo vizioso ...

(Teleborsa) - I conti dei primi nove mesi di Piaggio impattatati dall'emergenza sanitaria globale, sono tutti positivi (e superiori alle aspettative), mostrano la riduzione del debito e ...Dopo il forte rimbalzo del terzo trimestre, il rischio “concreto” nell’ultimo scorcio dell’anno è che a causa della forte incertezza legata alla seconda ondata di Covid si inneschi un “circolo vizioso ...