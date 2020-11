Juve, Morata una scommessa già vinta: il lavoro di Pirlo inizia a funzionare (Di domenica 1 novembre 2020) Reazioni giustamente contenute, ma la Juve di Pirlo contro lo Spezia presenta una base di lavoro interessante e di grande prospettiva E’ pur sempre una Juve in costruzione. Anche se con lo Spezia, rispetto alle ultime occasioni, la base di lavoro sembra promuovere un’idea più interessante. Al di là del rientro di Cristiano Ronaldo (che non vedeva l’ora di tornare in campo protagonista) e del valore della squadra avversaria (che ha osato troppo nella ripresa). Le reazioni di alcuni protagonisti bianconeri sono giustamente contenute, il successo per 4-1 giunge al termine di una gara sulla carta abbordabile, ma alcuni tasselli di giornata non possono certo passare inosservati. BENTORNATI. Al Manuzzi di Cesena si è rivisto McKennie. E il suo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Reazioni giustamente contenute, ma ladicontro lo Spezia presenta una base diinteressante e di grande prospettiva E’ pur sempre unain costruzione. Anche se con lo Spezia, rispetto alle ultime occasioni, la base disembra promuovere un’idea più interessante. Al di là del rientro di Cristiano Ronaldo (che non vedeva l’ora di tornare in campo protagonista) e del valore della squadra avversaria (che ha osato troppo nella ripresa). Le reazioni di alcuni protagonisti bianconeri sono giustamente contenute, il successo per 4-1 giunge al termine di una gara sulla carta abbordabile, ma alcuni tasselli di giornata non possono certo passare inosservati. BENTORNATI. Al Manuzzi di Cesena si è rivisto McKennie. E il suo ...

