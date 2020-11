Il trucco sporca la mascherina: ecco come evitarlo ed essere perfette! (Di domenica 1 novembre 2020) Vi siete rese conto che il vostro trucco sporca la mascherina e non sapete davvero come evitarlo? Niente paura, ci pensiamo noi a indicarvi i modi più corretti per riuscirci. Curiose di scoprire i “segreti” per il vostro make-up da mascherina pulita? Allora non perdetevi i suggerimenti di seguito. Il trucco sporca la mascherina? ecco come evitarlo con il rossetto giusto La prima cosa che macchia la mascherina, si sa, è il rossetto. Ovviamente, questo vi poggia sopra lasciando segni evidenti al suo interno. Oltre ad essere poco carina da vedere, da anche l’impressione di sporcizia e, dunque, di poca accortezza riguardo al ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 1 novembre 2020) Vi siete rese conto che il vostrolae non sapete davvero? Niente paura, ci pensiamo noi a indicarvi i modi più corretti per riuscirci. Curiose di scoprire i “segreti” per il vostro make-up dapulita? Allora non perdetevi i suggerimenti di seguito. Illacon il rossetto giusto La prima cosa che macchia la, si sa, è il rossetto. Ovviamente, questo vi poggia sopra lasciando segni evidenti al suo interno. Oltre adpoco carina da vedere, da anche l’impressione di sporcizia e, dunque, di poca accortezza riguardo al ...

cariadherondal3 : Oggi non sono uscita con una mia nuova amica perché non mi sento sicura con la mia pelle piena di acne. Se la copro… - lvpinsb : francesco con la maglietta sporca del trucco di stefania non riesco a prenderlo sul serio ?????? #GFVIP - sapi_enza : Diciamocelo: poche cose fanno schifo come la mascherina sporca di trucco all’interno a fine giornata - Annalapanna_ : Io sotto la mascherina non mi trucco perché mi fa schifo vederla sporca - m3rxurio : vorrei provare a ricalcarmi i baffetti con il trucco, qualcuno ha dei tips per farli sembrare realistici o almeno f… -

La pulizia dei pennelli e degli applicatori per make-up è una pratica importantissima. È fondamentale per la salute e la bellezza della pelle, prima ...

Sporco ostinato sul vetro del forno e non sai come pulirlo? Semplice! Basta seguire questo trucco furbo e tornerà come nuovo!

