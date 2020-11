**Coronavirus: Mattarella rende omaggio a vittime a Castegnato in provincia di Brescia** (Di domenica 1 novembre 2020) Roma, 1 nov. (Adnkronos) - In occasione della festa di Tutti i Santi e in vista della commemorazione dei defunti, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato questa mattina presso il cimitero di Castegnato, in provincia di Brescia, per rendere omaggio a tutte le vittime del Covid. Un luogo scelto come simbolo. Qui, infatti, domenica 6 settembre di quest'anno, fu inaugurata, alla presenza del sindaco, Giorgio Cominassi, una stele dedicata alla memoria delle vittime del Covid, impreziosita da una croce in bronzo (1,60 x 0,90), opera dell'artista Ettore Calvelli. La croce, raffigurante le stazioni della Via Crucis e donata tre anni or sono alla parrocchia del centro franciacortino da una benefattrice, è stata messa a disposizione dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Roma, 1 nov. (Adnkronos) - In occasione della festa di Tutti i Santi e in vista della commemorazione dei defunti, il Presidente della Repubblica, Sergio, si è recato questa mattina presso il cimitero di, indi Brescia, perrea tutte ledel Covid. Un luogo scelto come simbolo. Qui, infatti, domenica 6 settembre di quest'anno, fu inaugurata, alla presenza del sindaco, Giorgio Cominassi, una stele dedicata alla memoria delledel Covid, impreziosita da una croce in bronzo (1,60 x 0,90), opera dell'artista Ettore Calvelli. La croce, raffigurante le stazioni della Via Crucis e donata tre anni or sono alla parrocchia del centro franciacortino da una benefattrice, è stata messa a disposizione dal ...

