Caicedo: “E’ la vittoria di tutti, dopo quello che abbiamo passato in questi giorni” (Di domenica 1 novembre 2020) Felipe Caicedo, attaccante della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita ai microfoni di Dazn. Queste le parole del match winner della gara col Torino con un gol al 98′: “abbiamo recuperato con lo spirito, questa squadra non molla mai! Oggi avevamo davanti un avversario forte, non meritano quel solo punto che hanno in classifica perchè giocano bene e presto saranno in altre posizioni. Il gol? Ho fatto un uno-due con un difensore del Toro, ma come ho detto non molliamo mai, lì bisogna essere cattivi e pensare solo a fare gol. Il mister ha detto più di una volta che non ci sono titolari e riserve, bisogna essere compatti. Io faccio il mio lavoro per essere pronto per momenti come questo. Siamo un gruppo unito e questa vittoria è per tutti noi ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 novembre 2020) Felipe, attaccante della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita ai microfoni di Dazn. Queste le parole del match winner della gara col Torino con un gol al 98′: “recuperato con lo spirito, questa squadra non molla mai! Oggi avevamo davanti un avversario forte, non meritano quel solo punto che hanno in classifica perchè giocano bene e presto saranno in altre posizioni. Il gol? Ho fatto un uno-due con un difensore del Toro, ma come ho detto non molliamo mai, lì bisogna essere cattivi e pensare solo a fare gol. Il mister ha detto più di una volta che non ci sono titolari e riserve, bisogna essere compatti. Io faccio il mio lavoro per essere pronto per momenti come questo. Siamo un gruppo unito e questaè pernoi ...

