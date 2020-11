Buon compleanno Gigi Proietti, Enrico Albertosi, Gigi Sammarchi… (Di lunedì 2 novembre 2020) Buon compleanno Gigi Proietti, Enrico Albertosi, Gigi Sammarchi… …Paolo Portoghesi, Sofia di Grecia, Mario Trevi, Rino Cammilleri, Fabio Zavattaro, Elena Gentile, Emanuela Falcetti, Eva Henger, Monica Gregori, Pablo Armero, Emanuele Ruzza, Edoardo Zardini, Edoardo Goldaniga… Oggi 2 novembre compiono gli anni: Giovanni di Benedetto, attore; Antonio Cantisani, arcivescovo; Paolo Portoghesi, architetto; Antonio Puddu, scrittore; Angelo Stucchi, ex calciatore; Cip Barcellini, attore, doppiatore, pittore; Paolo Mentani, ex calciatore; Sofia di Grecia, ex regina di Spagna; Enrico Albertosi, ex calciatore; Giuseppe Lisciani, editore, scrittore, pedagogista. Compiono gli anni anche: ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 novembre 2020)Sammarchi… …Paolo Portoghesi, Sofia di Grecia, Mario Trevi, Rino Cammilleri, Fabio Zavattaro, Elena Gentile, Emanuela Falcetti, Eva Henger, Monica Gregori, Pablo Armero, Emanuele Ruzza, Edoardo Zardini, Edoardo Goldaniga… Oggi 2 novembre compiono gli anni: Giovanni di Benedetto, attore; Antonio Cantisani, arcivescovo; Paolo Portoghesi, architetto; Antonio Puddu, scrittore; Angelo Stucchi, ex calciatore; Cip Barcellini, attore, doppiatore, pittore; Paolo Mentani, ex calciatore; Sofia di Grecia, ex regina di Spagna;, ex calciatore; Giuseppe Lisciani, editore, scrittore, pedagogista. Compiono gli anni anche: ...

juventusfc : 123 anni di straordinari capolavori ??? Buon compleanno, Juventus ???? #JUVE123 #ForzaJuve - ClaMarchisio8 : 123 anni di abbracci e vittorie. 123 anni di linguacce, di mani sul petto e di SIIIIIIIIIIUUUUUUUUUUU. 123 anni di… - arthurhromelo : Good win to keep progressing as a team!! ???????? ?? Buon compleanno a tutta la famiglia juventina! ?????? #Juve123… - reemsaif88_9 : RT @arthurhromelo: Good win to keep progressing as a team!! ???????? ?? Buon compleanno a tutta la famiglia juventina! ?????? #Juve123 #ForzaJ… - reemsaif88_9 : RT @aaronramsey: Buon compleanno ?? @juventusfc -