Sequestro preventivo da 500mila euro per la società che gestisce il Papeete, la discoteca preferita di Matteo Salvini (Di sabato 31 ottobre 2020) È la discoteca in spiaggia diventata famosa nell'estate del 2019, quando Matteo Salvini chiedendo "pieni poteri" faceva cadere il governo di Giuseppe Conte. Adesso il Papeete di Milano Marittima torna agli onori della cronaca. Il Gip del Tribunale di Ravenna, su richiesta della Procura, ha disposto un Sequestro preventivo per equivalente da circa 500 mila euro sulle due società che gestiscono il Papeete e Villa Papeete. In entrame le società una partecipazione significativa appartiene a Massimo Casanova, amico di Salvini ed eletto dalla Lega all'europarlamento nel 2019. Casanova non è coinvolto nella vicenda non essendo amministratore delle due ...

